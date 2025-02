BBB 25: João Gabriel e Eva acertam ponteiros após conflito em festa

Eva, 31, abriu o coração para João Gabriel, 22, após o conflito que tiveram durante a festa da última sexta-feira (21) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A fisioterapeuta se desculpou por ter amassado o chapéu dele ao fazer uma brincadeira. "Não sei a forma em que taquei [o chapéu], mas é isso que estou lhe pedindo desculpa, para esclarecer", declarou ela ao gêmeo.

João Gabriel a perdoou, mas deixou claro que a atitude dela o chateou muito. "Está desculpado. Eu te desculpei, só que fiquei bem chateado. Não vou deixar um trem desse, um negocinho desse, [nos atrapalhar]."

Eva, entretanto, aproveitou a deixa para reclamar de coisas que o rapaz havia dito a seu respeito. "Estou dizendo que eu também fiquei chateada com as coisas que você falou. 'Ah, foi na brincadeira', mas também fiquei magoada, também me chateou. Porque uma coisa é outra pessoa falar, outra coisa é você falar."

O irmão de João Pedro, 22, também se desculpou e os dois se abraçaram, selando a reconciliação.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas