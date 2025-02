BBB 25: Diogo Almeida aconselha Thamiris sobre Monstro: 'Tenta brincar'

Diogo Almeida, 40, conversou com Thamiris, 33, a respeito da dificuldade dela em usar a fantasia de Cobra, conforme imposto pelo Castigo do Monstro no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O ator aconselhou a nutricionista a tentar enxergar não só a parte sofrida, mas também o lado divertido da situação. "Nós não sabemos o que o Castigo do Monstro pode causar em cada um, mas o que posso te falar, já que você vai ter que ficar [fantasiada] até amanhã], é para você tentar olhar o lado cheio desse copo. Tentar brincar com isso", disse a ela, diante de Camilla, 34, e Gracyanne Barbosa, 41.

Diogo entende ser essa uma boa ferramenta para lidar de forma mais equilibrada com a questão. "Não estou diminuindo o que você está sentindo. Sei que afeta. Mas pensa que é um jogo, uma brincadeira. Administra aí, digere, mas procura levar na brincadeira, conta com a galera que está contigo para brincar com isso. Porque vai ter hora que vai ter que dar comida na boca, e brinca com isso"

Gracyanne Barbosa acompanhou o diálogo e recordou que Diogo, além de ator, é também psicólogo. "Ele está no lugar de fala. Ele trabalha com isso, ele é psicólogo."

