Nova aliança? No BBB 25, Camilla quer se aproximar de gêmeos e Maike

Na última festa do BBB 25 (Globo), Camilla conversou com João Pedro e expôs o desejo de formar uma aliança com ele, João Gabriel e Maike.

O que aconteceu

No papo, João Pedro afirmou que pretende indicar Vitória para o Paredão. Por sua vez, Camilla disse que a atriz é "carta fora de seu baralho": "Comigo só tem uma chance."

O Líder da semana comentou que, caso Camilla proteja Vitória, ele colocará a trancista no Paredão "sem dó". A sister garantiu: "A minha prioridade aqui é a minha irmã."

A carioca declarou que não foi ao BBB para passar férias e que sabe com quem quer ir para a final. Ela citou os gêmeos, Maike e Gracyanne como pessoas que gosta muito e que quer levar para a vida.

Camilla ainda mencionou uma conversa que teve com Thamiris: "Falei: 'O Gabriel e o Maike, a gente pode conseguir contrabandear eles para cá'. Zoei a semana toda falando isso."

A sister também disse que está preocupada que Maike vá para o Paredão: "Quero saber como consigo ajudar ele. [...] Se organizar direitinho, ele não vai."

