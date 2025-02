Camilla aconselha Thamiris sobre João Gabriel: 'Bota pra escanteio'

Durante a última festa do BBB 25 (Globo), Camilla falou com Thamiris sobre João Gabriel e aconselhou a irmã a não investir em um romance com o goiano.

O que aconteceu

Em um papo com Thamiris, Daniele, Aline e Gracyanne aconselharam a nutricionista a investir em João Gabriel. Elas chamaram o brother para uma conversa e brincaram: "Tenho uma amiga que é muito sua fã. Tive que te chamar porque ela é muito sua fã."

Na ocasião, João Pedro, que também estava presente, afirmou: "Ela sabe que tem outra fã na frente."

Aline não entendeu a invertida: "Gente, que outra fã? Como assim ela sabe que tem outra fã na frente?". Gracyanne explicou que trata-se de um relacionamento que João Gabriel tem fora da casa.

Camilla juntou-se à conversa e aconselhou Thamiris sobre o assunto: "Não dá mais confiança. Bota ele para escanteio. Esquece isso!"

