BBB 25: Após festa, Aline recusa convite para dormir com Diogo Almeida

Diogo Almeida, 40, convidou Aline, 32, para dormir ao lado dele no Quarto Fantástico após a festa desta sexta (21) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O ator fez o convite à policial militar após procurá-la no Quarto Anos 50 e encontrá-la no Nordeste. Ela dormia em uma cama de solteiro e Diogo deitou ao seu lado. "Está vazio lá em cima [no Fantástico]. Não quer ir pra lá, não?", indagou ele.

Para sua surpresa, entretanto, Aline recusou prontamente o convite. Ela respondeu com um aceno de cabeça que não estava disposta a se levantar para trocar de dormitório.

Diogo estranhou a negativa, perguntou se ela estava bem e chegou a insistir no convite - mas sem sucesso. "Tem certeza? Está vazio lá em cima", questionou o galã. "Tenho", confirmou Aline, além de esclarecer que não se sentia mal ou algo do tipo.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas