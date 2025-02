BBB 25: Aline esclarece se está ou não namorando Diogo Almeida

Aline, 32, esclareceu seu real status de relacionamento em conversa com Camilla, 34, e Thamiris, 33, dentro do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A policial militar deixou claro que não está namorando Diogo Almeida, 40, e segue considerando-se solteira. "Para começar, eu não tenho namorado. Ninguém me pediu. Então estou solteira", declarou ela às amigas.

Aline explicou que só se considerará namorada de Diogo quando o ator a pedir de fato em namoro. "Alguém me pediu? Eu sou uma mocinha! No dia em que pedir a mim a minha mão, aí eu estou namorando."

Ela confessou a Thamiris que sente vontade de se casar e ser mãe em um futuro próximo. "Quero casar, ter filhos. Não sei quando, mas quero."

