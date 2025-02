Vai ter beijo? Ator expõe relação de Vinícius e Guto em 'Garota do Momento'

Elvis Vittorio, 26, faz sua estreia nas novelas como Vinícius, de "Garota do Momento". Em entrevista exclusiva para Splash, o ator conta sobre sua trajetória e comenta o que podemos esperar da relação de seu personagem com Guto (Pedro Goifman)

Quem é o intérprete de Vinícius?

Nascido em Vitória e criado em Serra, no Espírito Santo, Elvis tem uma trajetória curiosa até chegar aos Estúdios Globo. Assim como seu personagem, o ator também é apaixonado por musicais e trabalhava com isso antes de estrear na novela da Globo.

Eu estava em outro lugar da minha carreira. A nossa produtora de elenco me mandou mensagem pedindo um teste em vídeo e, no momento que ela pediu, eu estava trabalhando como cantor em um cruzeiro pela Europa e foi uma surpresa receber essa mensagem.

Elvis Vittorio

Vinícius (Elvis Vittorio) em 'Garota do Momento' Imagem: Manoella Mello/Globo

Como estava em um navio, no meio do oceano, Elvis teve alguns empecilhos até conseguir o papel de Vinícius. "A produtora de elenco falou que gostaria de fazer um teste presencial e perguntou se eu conseguiria naquela semana. E eu expliquei que não conseguiria, por estar embarcado trabalhando como cantor nesse cruzeiro. Enfim, expliquei toda a situação, passou mais um tempo, acho que rolaram alguns testes nesse meio tempo, e ela me mandou uma outra mensagem perguntando se eu podia fazer o teste no dia 5 de novembro. E eu também não conseguiria porque eu chegava no Brasil no dia 5 mesmo, porém, às 18h30. Depois ela perguntou se eu conseguiria dois dias depois. E eu podia [risos]".

Acreditando em destino, o artista crê que o personagem era para ser seu. "Fiz o teste com Pedro [Goifman] e, um dia depois, recebi a resposta que tinha sido aprovado e que eu estava na novela. Foi uma felicidade imensa. Eu digo que era do destino, estava escrito para ser meu, porque foi muito louco como aconteceu".

Para Elvis, o teatro musical lhe ajudou muito a chegar em seu atual momento da carreira. "Foi o ponto de partida dessa conexão com o personagem. Da mesma forma que Vinícius, eu sou um amante dos musicais. Do cinema. E o Vinícius tem como ídolos Fred Astaire, Jim Kelly... Que são ícones. Vejo muito no Vinícius o meu eu no início da carreira. Quando assistia a filmes musicais, seriados musicais e, até mesmo, quando eu vi um musical no teatro ao vivo pela primeira vez, eu fiquei deslumbrado. Eu falei: "Meu Deus, é isso que eu quero fazer para minha vida".

Eu me apresentaria como um artista inquieto, que faz de tudo, não gosta de ficar parado, sempre tem que estar fazendo alguma coisa diferente. Sou um sonhador, acho que cada um que está aqui, que pisou nessa terra, tem um propósito e que todos os sonhos valem a pena. Sou positivo, otimista, sempre tento ver a metade do copo mais cheia.

A relação de Vinícius e Guto

Através dos personagens de Elvis Vittorio e Pedro Goifman, a novela escrita por Alessandra Poggi aborda a descoberta da sexualidade nos anos 1950. Enquanto Vinícius já se assumiu homossexual, mas sofre com isso, pois foi expulso de casa, Guto ainda está se descobrindo e vivendo um primeiro amor verdadeiro ao lado de seu novo amigo.

O que eu acho muito legal na novela é que eles trazem toda essa discussão com muito carinho, muita delicadeza. O Vinícius sabe quem ele é. O Guto ainda está nesse processo de se descobrir, e o Vinícius chega para ajudar nisso e é uma felicidade esses caminhos terem se cruzado, porque um ajuda o outro.

Elvis Vittorio

Ao ser questionado sobre um possível beijo entre Guto e Vinícius, Elvis deixa a possibilidade no ar. "A nossa querida autora, Alessandra [Poggi], a direção, eu e o Pedro, todos nós estamos tratando essa relação com todo carinho, toda delicadeza e, principalmente, com toda a importância que essa relação merece".