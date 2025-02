Rumble é bloqueado na maior parte do país, segundo Anatel

A Anatel informou, na noite deste sábado (22) que o bloqueio do Rumble já foi implementado para a maioria dos acessos examinados no Brasil.

O que aconteceu

Agência confirmou bloqueio na maior parte do país. A notificação para a suspensão da rede social, segundo a Anatel, foi enviada para mais de 21 mil prestadoras de telecomunicações do Brasil.

Ministro Alexandre Moraes determinou na sexta-feira (21) a suspensão da plataforma. O STF diz ter feito "todos os esforços possíveis" para que o Rumble cumprisse as ordens judiciais e assim ficasse no Brasil, disse Moraes, em sua decisão.

Ainda ontem, agência notificou operadores sobre bloqueio da rede. Expectativa era de que Vivo, TIM, Claro e a Vital (que comprou a operação da Oi) suspendessem plataforma na sexta.

Por meio da atuação de grupos extremistas e milícias digitais nas redes sociais, com massiva divulgação de discursos nazistas, racistas, fascistas, de ódio, antidemocráticos, determino a suspensão imediata, completa e integral do funcionamento do 'Rumble Inc.' em território nacional, até que todas as ordens judiciais proferidas nos presentes autos - inclusive com o pagamento das multas - sejam cumpridas e seja indicado, em juízo, a pessoa física ou jurídica representante em território nacional. No caso de pessoa jurídica, deve ser indicado também o seu responsável administrativo.

Alexandre de Moraes, em sua decisão

Plataforma não cumpriu decisão de suspender conta de Allan dos Santos. Em 9 de fevereiro, o ministro determinou que o Rumble bloqueasse a conta do blogueiro, não repassasse os valores oriundos de monetização, como doações, publicidades e inscrição de apoiadores. Também ficou proibida a criação de um novo perfil, sob pena de multa diária de R$ 50 mil.

Empresa não apresentou representante legal no país. Em uma decisão de 19 de fevereiro, Moraes alertou que poderia suspender a plataforma em até 48 horas se não houvesse advogados nomeados para responderem pela empresa.

Oficial de Justiça certificou a "impossibilidade" de intimação da plataforma em 20 de fevereiro. Nas redes sociais, o CEO do Rumble, Chris Pavlovski, indicou que não cumpriria as decisões.