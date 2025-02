'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 24/2 e 28/2

A novela "A Caverna Encantada", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 24 de fevereiro

A fim de conquistar Cristina, Thomas tenta descobrir seus gostos. Lavínia leva Isadora fantasiada de Anna para Norma. Norma contrai catapora dos meninos. Elisa se prepara para o casamento com César, porque deseja mostrar a Pilar que é melhor em alguma coisa. Lavínia pede aos pais que a busquem no meio da semana para leva-la para casa. Percebendo o talento musical de Cristina, Betina inscreve a amiga em um show ao vivo. Anna, Isadora e Manu entram novamente na caverna em busca de respostas sobre a flor; elas se surpreendem ao encontrar Lavínia dentro da gruta.

Terça-feira, 25 de fevereiro

César sai chateado do casamento, após descobrir que Elisa só queria a cerimônia para provocar Pilar. Safira não consegue mais hipnotizar as pessoas e acredita que isso seja causado pela influência da flor. Anna pede de forma grosseira o carimbo para Lavínia, e Flora grava a discussão. Pilar questiona Elisa sobre o casamento, e a inspetora afirma que foi apenas uma brincadeira. Fafá diz a Tonico que pediu empréstimo para um agiota. Com catapora e para se isolar dos outros alunos, Norma transfere a diretoria para o quarto dos meninos. Com Norma doente, Felipe assume o colégio.

Quarta-feira, 26 de fevereiro

Thomas presenteia Cristina com um vinil e diz que ela é especial. Desanimado, César se fantasia de Loli, mascote da Lolipopis, e Elisa repara que ele está no fundo do poço. Felipe finge que Norma autorizou o uso do pátio exclusivamente aos meninos. Lavínia mostra a Pilar o vídeo de Anna gritando com ela pelo carimbo. Preocupada com o comportamento de Anna, Pilar proíbe a garota de participar da competição literária. De volta a sua sala, Norma recebe Lavínia que revela atitudes de Anna.

Quinta-feira, 27 de fevereiro

Norma pede para Elisa achar um terapeuta para avaliar a Anna, e Elisa leva César até o colégio. Por cobrar um preço mais barato, Norma aceita que César atenda Anna. César diagnostica Anna com raiva. Lavínia e Flora entram na caverna pelo esconderijo dos Luíses. Lavínia toca na flor, e uma intensa luz emana dela, se espalhando pela caverna.

Sexta-feira, 28 de fevereiro

Lavínia e Flora ficam preocupadas com a situação da flor e saem da caverna. Os funcionários se reúnem na diretoria e descobrem que César trocou a ficha e diagnóstico de Anna pela de um cachorro. Norma quer impedir que aconteça a Festa da Primavera, um evento realizado em Milagres para celebrar a chegada da estação. Thomas comenta com César que está se aproximando de Cristina; Elisa aparece e César a convida para ser seu par romântico na festa da primavera. Anna, Isadora e Manu pedem para Gabriel e Pilar se inscreverem como casal na festa.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.