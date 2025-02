Walter Salles vota no Oscar? Quem são os brasileiros na Academia?

Por mais que "Ainda Estou Aqui" seja o primeiro filme brasileiro indicado à prestigiada categoria de melhor filme o Oscar, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas conta com vários membros brasileiros, que, inclusive, votam na premiação.

Quem são os brasileiros na Academia

Ao todo, há mais de 50 brasileiros dentre os mais de 10 mil membros da Academia. Desse número, cerca de 9.500 são aptos a votar nos indicados e vencedores do Oscar.

Para se tornar membro da Academia é preciso ter uma obra indicada ao Oscar ou ser recomendado por outros membros. Quem teve um filme, curta ou documentário considerado para a premiação, automaticamente se torna apto a virar membro. Em outros casos, é preciso do apoio de dois outros membros, que sugerem o nome do interessado para avaliação da organização.

Walter Salles, responsável por "Ainda Estou Aqui", é um dos votantes do Oscar. O cineasta carioca foi convidado a integrar a Academia em 2008, pela direção de "Central do Brasil", "Abril Despedaçado" e "Diários de Motocicleta" —filmes seus indicados ao prêmio. Seu irmão, o documentarista João Moreira Salles, também é membro da Academia.

Fernanda Montenegro em "Central do Brasil" Imagem: Divulgação

Outros diretores brasileiros também votam no Oscar. Entre eles estão os responsáveis por "Que Horas Ela Volta?" (Anna Muylaert), "O Que É Isso, Companheiro?" (Bruno Barreto), "A Era do Gelo" (Carlos Saldanha) e "Bacurau" (Kleber Mendonça Filho). Veja lista completa abaixo.

Fernanda Montenegro, Selton Mello e Wagner Moura são alguns dos atores brasileiros que votam no Oscar. A lista ainda inclui nomes como Alice Braga, Sonia Braga, Maeve Jinkings e Rodrigo Santoro.

O Brasil também marca presença com vários produtores na Academia. A lista inclui Rodrigo Teixeira ("Me Chame Pelo Seu Nome"), Fabiano Gullane ("Que Horas Ela Volta?"), Andrea Barata Ribeiro ("Marighella"), Karen Akerman ("O Lobo Atrás da Porta"), Paula Barreto ("Lula - O filho do Brasil"), Renata de Almeida Magalhães ("Deus é Brasileiro") e Sara Silveira ("As Boas Maneiras").

Há ainda nomes como o músico Carlinhos Brown, a documentarista Petra Costa e muito mais. Completam a lista a maquiadora Anna Van Steen, os diretores de fotografia Adriano Goldman, Affonso Beato e Lula Carvalho, os compositores Antonio Pinto e Marcelo Zarvos, o animador Carlos Segundo, os documentaristas Emílio Domingos, João Atala, Jorge Bodanzky, José Joffily, Maria Augusta Ramos e Pedro Kos, o músico Plínio Profeta, os roteiristas Mauricio Zacharia e Vera Blasi, o engenheiro de som Waldir Xavier, os montadores Felipe Lacerda e Karen Harley, o cientista de computação Fernando de Goes e o supervisor de animação Renato dos Anjos.

Carlinhos Brown, que se apresenta no Rock in Rio no chamado Dia Brasil Imagem: Mauricio Santana/Getty Images

Todos os brasileiros membros da Academia se falam em um grupo de WhatsApp. Segundo o Estadão, os mais de 50 membros brasileiros da Academia trocam mensagens em um grupo, cuja finalidade é ampliar a presença de cineastas do Brasil na organização —e torcer pelo sucesso de "Ainda Estou Aqui" na premiação, claro.

A grande noite do cinema, a cerimônia do Oscar 2025 acontece em 2 de março, às 21h (horário de Brasília). A transmissão acontece via streaming na Max, e na TV pela TNT e Globo.

Veja diretores brasileiros que votam no Oscar:

Alê Abreu ("O Menino e o Mundo")

Anna Muylaert ("Que Horas Ela Volta?")

Anita Rocha da Silveira ("Medusas")

Bruno Barreto ("O Que É Isso, Companheiro?)

Carlos Saldanha ("A Era do Gelo")

Carolina Markowicz ("Pedágio")

Daniel Rezende ("Bingo: O Rei das Manhãs")

Fernando Meirelles ("Cidade de Deus")

Helena Solberg ("Carmen Miranda: Bananas is my Business")

Heloísa Passos ("Eneida")

Juliana Rojas ("Cidade; Campo")

Jeferson De ("Bróder")

José Padilha ("Tropa de Elite")

Karim Aïnouz ("A Vida Invisível")

Kleber Mendonça Filho ("Bacurau")

Laís Bodanzky ("Bicho de Sete Cabeças")

Maurício Osaki ("Lembrança")