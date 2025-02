Vitória Strada imita Gracyanne Barbosa com bumbum falso: 'Que palhaça'

Na tarde desta sexta-feira, 21, no BBB 25, Vitória Strada improvisou uma espécie de enchimento com roupas no bumbum e ainda vestiu a cinta de Gracyanne Barbosa, imitando a musa fitness.

No Quarto Nordeste, a atriz fez graça para os brothers, imitando também o jeito de andar de Gracyanne. Em seguida, Vitória foi até a academia, onde estava a musa fitness, e a fez cair na risada. "Que palhaça", disse Gracyanne.

Vitória Strada está no meio de um desentendimento na casa, desde a votação do último paredão, quando teria quebrado a confiança de Camilla e Thamiris. Hoje, a sister foi criticada por Camilla, Daniele Hypolito e Gracyanne, por ter apostado suas estalecas para conquistar o Poder Curinga e não ter ajudado com o mercado da Xepa. Camilla acabou conquistando o poder.