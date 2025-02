Trisal? Vitória Strada brinca com casal no BBB 25: 'Aceitam terceiros?'

Enquanto se arrumava para a festa de sexta-feira no BBB 25 (Globo), Vitória Strada brincou com Diogo e Aline.

O que aconteceu

Vitória entrou na despensa, quando encontrou Diogo e Aline no cômodo. A atriz brincou com eles. "Fiquei sabendo que vocês aceitam terceiros."

Diogo riu com a "proposta" e brincou. "A gente pode negociar."

Aline também riu com o pedido e Vitória continuou. "[Eles] Aceitam currículos. Aline principalmente..."

A policial, que beijou Thamiris na festa da Eva, também entrou na brincadeira da atriz. "A gente pode, negociar. É mole? Muito bom, Diogo, muito bom".

