Vilão de 'Alma Gêmea' ostenta shape: 'Longe é aonde não se quer chegar'

Alexandre Barillari, 51, publicou fotos sensuais em suas redes sociais na madrugada desta sexta-feira (21).

O que aconteceu

Nas fotos, o ator aparece sem camisa, ostentando o shape malhado. "Longe é apenas o lugar aonde não se deseja chegar", filosofou ele, na legenda do post no Instagram.

Alexandre é recordado por papéis como o vilão Guto, de "Alma Gêmea" (2005), recentemente reprisada. Seus seguidores, inclusive, brincaram com isso nos comentários da publicação. "A Cristina (Flávia Alessandra) deve se arrepender até hoje de ter dispensado o Guto!", divertiu-se uma internauta. "Até gosto de você, porém o que você fez com a Luna (Liliana Castro) é imperdoável", ironizou outra, referindo-se ao fato de o personagem de Barillari ter assassinado a esposa de Rafael (Eduardo Moscóvis) na primeira fase do folhetim.

O artista está de férias da telinha desde que viveu Prudêncio em "Nos Tempos do Imperador" (2021). Ele também é conhecido por folhetins como "Chocolate com Pimenta" (2003), "Cristal" (2006), "Dona Xepa" (2013) e "Belaventura" (2017).