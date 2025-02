Urach detona Luiza Ambiel por cenas com seu ex: 'Velha da banheira'

Andressa Urach, 37, reagiu após saber que seu ex-namorado Cassiano França, 20, gravou conteúdo adulto com Luiza Ambiel, 52.

O que aconteceu

Colaboração entre Cassiano, conhecido como Kylian Cria, e Luiza Ambiel foi anunciada na quarta-feira (19). No mesmo dia os dois gravaram cenas e informaram que seriam disponibilizadas em suas contas em plataformas de conteúdo adulto.

Andressa Urach fez comentários sobre a colaboração dos dois e e detonou a ex-banheira do Gugu, Luiza Ambiel, a chamando de "velha" nos Stories do Instagram: "Gente, a velha da banheira, para ganhar dinheiro no pornô, precisa pegar meu ex para sair nos sites [de fofoca]. Cara, eu tenho que rir, né? Essas velhas, todas pegam os meus ex. Todas".

Urach falou que outras criadoras de conteúdo adulto acabam gravando com seus ex-namorados para "vender". Ela terminou com Cassiano no começo de fevereiro: "Querem vender no pornô, e pegam meus ex. Mamãe escolhe os 'boy' gatos, né? Fazer o quê? Os bonitos vão lá, comparecem, aí a mamãe larga e elas vão lá pegar os boys pra ganhar hypezinho".

A criadora de conteúdo adulto disse ainda que as manchetes do assunto acabam citando ela por se trataram de seus ex relacionamentos: "Tem todos os sites nas costas da mamãe, porque a nota não é nem delas, tipo assim, 'fulana e tal'. Tá lá com o ex da Andressa Urach'. A mamãe está em todas, até na nota que os outros tão trepando. Mamãe é fod*, né? Fala sério".

Sendo novamente etarista, Andressa Urach chamou Luiza Ambiel de idosa — no Brasil, pessoas são consideradas idosas a partir dos 60 anos: "Quer vender nas costas da mamãe então toma! Não queria meu ex para sair nos sites... Vamos ajudar os idosos. (...) Agora fica famosa e ganha um dinheiro, a mamãe é inclusiva com idoso".