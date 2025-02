'The Masked Singer' terá dinâmica inédita com os dez mascarados no palco e revelação dupla

21/02/2025 15h42 O episódio de The Masked Singer deste domingo, 23, juntará os 10 participantes que ainda estão na competição para revisitar os maiores dramas vividos pelos seus personagens. Além disso, a edição irá compartilhar momentos dramáticos das vidas dos competidores, dando dicas para os jurados descobrirem as identidades dos mascarados. A jurada convidada é Débora Falabella, que se junta ao time fixo - formado por Belo, Tatá Werneck, Tony Ramos e Sabrina Sato. A dinâmica inédita será comandada por Eliana. Os dez mascarados serão divididos em dois grupos. Um será nomeado Fera Ferida, com Candinho e Policarpo, Foguinho, Odete Roitman, Nazaré Tedesco e Sol; o outro é Pecado Rasgado, com Catarino e Petruchio, Jade, Juma, Penha e Tieta. Os títulos homenageiam duas novelas da TV Globo. Os grupos se enfrentarão em um duelo. A permanência dos cinco mais votados na competição será definida pela votação da plateia, que irá eleger seu grupo favorito. Os cinco integrantes do grupo menos votado irão se apresentar individualmente para disputar a permanência no reality show. Em seguida, a plateia votará mais uma vez e definirá os dois participantes que avançarão diretamente para a próxima fase. Os três restantes ficarão sob a decisão dos jurados, que só poderão salvar um deles. O final do episódio contará com uma revelação dupla. The Masked Singer vai ao ar às 15h50 de domingo, na Globo.