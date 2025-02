Sucesso do filme chinês "Ne Zha 2" alimenta orgulho nacionalista e hostilidade a Hollywood

PEQUIM (Reuters) - À medida que "Ne Zha 2" bate recordes de bilheteria, o filme de animação chinês sobre um menino mítico com poderes mágicos desperta orgulho nacional e agora hostilidade contra as ofertas rivais de Hollywood, como a última versão de "Capitão América".

Deslumbrando o público chinês com cenas de luta dramáticas, "Ne Zha 2" se tornou o filme de animação de maior bilheteria de todos os tempos no mundo, com vendas recordes no país ajudando o filme a destronar "Divertida Mente 2", da Disney.

Mas o sucesso do filme no exterior ainda está para ser visto, provocando intensos debates nas redes sociais chinesas sobre os méritos e as falhas do filme. As críticas a "Ne Zha 2" são frequentemente respondidas com refutações acaloradas.

A retórica anti-Hollywood também surgiu esta semana, com alguns na rede social chinesa expressando frustração com a suposta falta de exibições de "Ne Zha 2" na América do Norte.

"Não importa se Ne Zha 2 pode sobreviver no exterior, mas Capitão América 4 deve morrer na China", de acordo com uma publicação na rede social, referindo-se a "Capitão América: Admirável Mundo Novo", que estreou na China na semana passada.

Um cinema no sudoeste da China chegou a dizer a uma mídia local apoiada pelo Estado que apoiaria "Ne Zha 2" ao não exibir o filme da Marvel.

Em um editorial de 16 de fevereiro, o tabloide nacionalista chinês Global Times escreveu que "Capitão América: Admirável Mundo Novo" estava fracassando na China porque o público chinês estava "perdendo a paciência com expressões estereotipadas que dependem de efeitos especiais e diálogos longos".

Em contraste, "Ne Zha 2" se conectou com "valores contemporâneos da juventude" e teve "ressonância emocional de vários personagens", escreveu o jornal.

O filme da Marvel faturou apenas 87,1 milhões de iuanes (US$11,99 milhões) durante sua semana de estreia na China, de acordo com a plataforma de venda de ingressos Maoyan, uma fração dos US$88 milhões do fim de semana de estreia nos EUA.

Em comparação, "Ne Zha 2", que estreou na China em 29 de janeiro, arrecadou 12,6 bilhões de iuanes, incluindo as vendas internacionais.