João Pedro vence sexta Prova do Líder do BBB 25

João Pedro venceu a sexta Prova do Líder do BBB 25 (Globo), realizada no programa ao vivo de quinta-feira (20).

Como foi a prova

Por meio de um sorteio, os jogadores se dividiram em grupos de quatro pessoas. Camilla foi vetada pela Líder Eva.

Na primeira fase, os jogadores jogaram por bateria. Eles deveriam se posicionar em um ponto indicado e, ao soar o alarme, coletar bolinhas que estariam rodando em um recipiente. Elas valiam uma quantidade de pontos e poderiam também trazer comandos para somar ou diminuir a pontuação.

O melhor colocado de cada bateria passou para a fase final. Assim, a liderança foi disputada por Aline, João Gabriel, João Pedro e Guilherme.

Com 15 pontos, João Pedro venceu a prova e se tornou o novo Líder.

