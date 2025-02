Sem estalecas no BBB 25, Camilla diz sobre ajudar no mercado: 'Pra que?'

Camilla, 34, explicou o motivo de ter apostado todas suas estalecas para comprar o Poder Coringa no BBB 25.

O que aconteceu

Depois de arrematar o poder do Sim ou Não, Camilla explicou para os participantes o motivo de ter dado todo seu dinheiro. A sister apostou 1980 estalecas para adquirir o benefício.

Sem conseguir contribuir com nenhum valor nas compras do mercado, a sister minimizou o problema. "Todo mundo podia ganhar. Pra que eu vou fazer compras?".

A trancista ainda garantiu que, caso for ao Paredão e ser eliminada, teria gasto seu dinheiro no mercado por nada. "Sair semana que vem, f*deu. Vou ficar com as compras dentro no meu c*, né? Olha os Joãos, o João Pedro podia ter arrematado", apontou.

