Sacha Bali: Diego é traiçoeiro e ardiloso, não tenho empatia por ele no BBB

Convidado do Camarote do Chico Barney, o vencedor de A Fazenda 16, Sacha Bali, declarou que Diego Hypolito parece ser traiçoeiro e ardiloso, e não sente empatia pelo participante no Big Brother Brasil 25.

Deve ser um cara, sabe, meio traiçoeiro. Aquela coisa do malvado, do ardiloso, ele me parece essa pessoa. O Diego, por mais que eu não tenha empatia por ele, é um cara que eu falo assim: 'eu jamais seria amigo desse cara'.

Se eu estivesse na casa, eu ia... Sei lá, ele não me passa o que o Vinícius e a Aline me passam, o que o Diogo me passa. Eu falo assim, pô, eu seria amigo dessas pessoas, é empatia mesmo, empatia. O Diego não me passa essa empatia. Eu olho para ele e falo: 'esse cara não deve ser um cara maneiro assim de conviver'.

Sacha Bali

No entanto, o ator declarou na entrevista a Chico Barney, que o ex-atleta olímpico traz um pouco mais de movimento e agitação dentro da casa, apesar de não torcer por ele.

Mas eu acho que ele, dentro desse marasmo de entretenimento que está esse BBB, ele ainda traz um pouco de graça para o jogo, mas não é um cara que eu torço também.

Sacha Bali

Gracyanne devia estar muito carente quando conheceu personal, diz Sacha

Participante do BBB 25, Gracyanne Barbosa devia estar muito carente quando conheceu o personal Gilson de Oliveira, o Gilsão, apontado como pivô do fim do casamento da influenciadora com Belo, afirmou Sacha Bali

Realmente, ela devia estar muito carente quando ela conheceu o Gilson. Eu acho que eles são muito parecidos imageticamente. São dois Robocops. Mas em termos de troca de ideia, me parecem duas pessoas bem diferentes, bem distantes.

Sacha Bali

Assista ao trecho da entrevista:

