Ricardo Petraglia mudou de nome após conversão ao islamismo: 'Me encontrei'

Ricardo Petraglia, 74, está no ar em "História de Amor" (Globo), contou como foi sua conversão ao islamismo.

O que aconteceu

Ator se converteu ao islamismo há quase um ano e adotou novo nome. "Fui para o Paquistão em março do ano passado. Lá, me encontrei com a fé muçulmana. Me converti ao islamismo. Adotei o nome de Mohammed Abdullah, que foi sugerido por um grande amigo meu, uma espécie de padrinho nesta nova jornada", disse em entrevista ao jornal O Globo.

Em rede social, ele publicou vídeo com a legenda explicando seu nome. "Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Não há nenhum Deus além de Allah e Muhammad (a paz sobre ele) é o seu mensageiro. Meu nome é Mohmmed Abdullah. Allah é grande".

Mesmo com a mudança, o nome Ricardo Petraglia ainda é indicado como principal em seu Instagram. No entanto, na biografia da rede social ele sinaliza: "Agora Mohammad Abdullah".

Petraglia dá vida ao personagem Xavier em "História de Amor", reprisada agora na TV Globo. Há dois anos, ele criticou a emissora por ter inserido a novela no catálogo sem pagar direitos de imagens.

Apesar das três décadas de exibição original na TV, ele ainda é reconhecido por seu personagem e elogiou o autor Manoel Carlos: "[Ele] é o responsável pela minha volta à TV depois de algum tempo. Eu o conheço desde criança. Ele era amigo da minha mãe".

Atualmente, o ator mora com a mulher em um sítio de Xerém, um distrito de Duque de Caxias (RJ). Seu último trabalho foi há dez anos em "Os Dez Mandamentos", da RecordTV.