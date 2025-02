Raissa e Edy revelam se ainda torcem para um dos gêmeos vencer o BBB 25

Eliminados na segunda semana do BBB 25, Raissa, 19, e Edilberto, 42, opinaram sobre os acontecimentos recentes do confinamento.

O que aconteceu

Com João Pedro na liderança, os gêmeos já provaram ser bons de prova. Amados por toda a casa, os dois seguem longe do risco do Paredão, mesmo que protagonizem algumas discussões.

Na visão de Edilberto, mesmo com alguns deslizes, João Pedro e João Gabriel nunca tiveram a intenção de falar nada ofensivo. "Os Joãos são meninos maravilhosos, são espetaculares, com um coração que é maior do que eles", afirmou em entrevista para Splash.

Eles tiveram alguns deslizes em algumas falas e em algumas situações, mas eu eu acho que foi por impulso, foi no momento que eu acredito que saiu assim, não foi nada planejado Edilberto

O ex-participante ainda garantiu que, durante a discussão dos irmãos com Aline, eles falaram sem pensar. "Acho que eles não vêem realmente daquela forma (...) acho que [eles falam] sem maldade nenhuma, eles têm um coração muito grande", reforçou.

Eu creio muito na melhoria deles lá dentro, porque eles falam muito, acho que esse é o pior erro deles. Mas sim, eles são pessoas maravilhosas, eu adoro eles de todo meu coração Raissa

Tanto o pai, quanto a filha, acreditam que um dos dois podem ser o grande vencedor desta edição. "Eu creio muito que eles podem vencer o BBB 25", afirma Raissa. "Eu vejo eles, sim, como grandes finalistas do programa e, se Deus quiser, vencedores", completou Edy.

BBB 25: Raissa e Edy seguem torcendo para João Pedro e João Gabriel Imagem: Léo Rosario/Globo

Vida fora do reality show

O BBB mudou a nossa vida de uma forma impressionante porque, ele conseguiu não dar só mais visibilidade pra mim, pro meu pai, pro nosso circo, mas também para todos os circos do Brasil. O circo é desvalorizado (...) Deu diferença, sim. Aumentou o público. Estamos muito felizes com isso, independente de qualquer coisa, já deu certo Raissa

Eliminados com 50,70% dos votos após duas semanas de confinamento, Raissa e Edilberto já retornaram para a vida no circo — mas isso não significa que a rotina dos dois continue a mesma. "Estão aparecendo muito shows, temos visitado outros circos de colegas. Temos muitas gravações e temos ido ao Rio de Janeiro algumas vezes", conta Edilberto.

Ao admitir que sentiu falta de sua rotina, Raissa celebra que o pós-reality trouxe mais visibilidade para a cultura circense. "Estamos recebendo muito carinho do público! Estamos tendo mais visibilidade com nosso circo, até em outros circos que nós vamos também. Está sendo incrível".

De forma geral, eu acho que o programa abriu portas, nos mostrou para um país inteiro. Conquistamos fãs de todos os estados, todos os cantos. Está sendo muito prazeroso e muito gostoso Edilberto

Fora do confinamento, Raissa e Edilberto fizeram questão de entrarem em contato com todos os brothers que foram eliminados nas últimas semanas. "Já conversamos com todos que saíram! Com Giovanna, Arleane e Marcelo, Gabriel. Por enquanto, já conversamos com todos por chamada de vídeo. Conversamos direto por WhatsApp. Galera top que a gente vai levar para toda vida, com certeza!", garante o artista circense.

