Quem é o ex-ator da Globo que se converteu ao islamismo e mudou de nome

Ricardo Petraglia fez sucesso em todo o país por sua participação em novelas da Globo. Agora, aos 74 anos, o ator se converteu ao islamismo, mudou de nome e deixou de lado a alcunha pelo qual ficou famoso. Ele adotou o nome de Mohammed Abdullah.

Quem é o ator

Petraglia está no ar na reprise de "História de Amor". Na trama escrita por Manoel Carlos, ele deu vida ao personagem Sinval Xavier.

Antes, no entanto, ele iniciou sua carreira artística em A Revolta dos Anjos (1972), na extinta Rede Tupi. Na Globo, ele começou em 1977, na novela "Sem Lenço, Sem Documento".

Entre seus principais sucessos estão: "A Viagem" (1994), "Malhação" (1996), "Salsa e Merengue" (1996), "Meu Bem Querer" (1998), "Uga Uga" (2000). Seu último trabalho na Globo foi na minissérie "Amazônia" (2007).

Depois, ele foi para a Record TV. No canal, esteve no elenco de "Caminhos do Coração" (2007), "Vidas em Jogo" (2009), "Milagres de Jesus" (2014) e "Os Dez Mandamentos" (2015), seu último trabalho nas telinhas.

Atualmente, o ator mora com a mulher em um sítio de Xerém, um distrito de Duque de Caxias (RJ).

Conversão

Ricardo Petraglia se converteu ao islamismo há quase um ano e adotou novo nome. "Fui para o Paquistão em março do ano passado. Lá, me encontrei com a fé muçulmana. Me converti ao islamismo. Adotei o nome de Mohammed Abdullah, que foi sugerido por um grande amigo meu, uma espécie de padrinho nesta nova jornada", disse em entrevista ao jornal O Globo.

Em rede social, ele publicou vídeo com a legenda explicando seu nome. "Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Não há nenhum Deus além de Allah e Muhammad (a paz sobre ele) é o seu mensageiro. Meu nome é Mohammed Abdullah. Allah é grande".

Mesmo com a mudança, o nome Ricardo Petraglia ainda é indicado como principal em seu Instagram. No entanto, na biografia da rede social ele sinaliza: "Agora Mohammed Abdullah".