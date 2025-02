Publicidade indireta? Marca de Meghan Markle gera polêmica na Espanha

Meghan Markle, 43, relançou sua marca com um novo visual. Mas o que era para ser um sucesso virou polêmica! Isso porque o logo que a Duquesa de Sussex escolheu para o empreendimento é parecido ao escudo de uma pequena cidadezinha da ilha de Maiorca.

Entenda a polêmica

Porreres é uma pequena cidade espanhola de apenas 6.000 habitantes. Ainda assim, ela virou notícia da noite para o dia, tanto em jornais espanhóis quanto em britânicos, após Meghan anunciar a mudança do nome de sua empresa e apresentar seu novo logo.

O desenho escolhido pela duquesa tem uma palmeira e dois pássaros lado a lado. Ele, no entanto, lembra muito o brasão da cidade usado como símbolo de identidade local desde o século 16. A diferença está nas cores, já que o logo de Meghan não é colorido.

Logo da marca de Meghan Markle (à esq.) e escudo da cidade de Porreres (à dir.) Imagem: Reprodução

A prefeita de Porreres, Francisca Mora, disse que os moradores locais foram pegos de surpresa. "No começo, achamos que era uma brincadeira, mas quando vimos a semelhança percebemos que era real. Conversamos com nossos assessores e vamos enviar a Meghan um documento contando a história do nosso escudo e do nosso povoado", disse Mora para Splash.

Algumas pessoas encararam isso com senso de humor, mas outras não gostaram que exista essa duplicidade, que o nosso símbolo de alguma maneira represente a empresa dela. Todas as cidades aqui da região têm a sua imagem representativa e valorizam muito o seu escudo.

Francisca Mora, prefeita de Porreres

Paula Colomar, moradora da cidade, foi uma das pessoas que achou a polêmica positiva. "Porreres tem muita história e todos os seus habitantes estão muito orgulhosos deste lugar. Acho legal que estejam fazendo publicidade nossa indiretamente", afirma.

Quem também está feliz com a controvérsia é a prefeita. "Estamos muito contentes. Isso está servindo para que muitas pessoas em vários países nos conheçam. É importante que saibam que existem outras localidades no interior e que Maiorca não é só sol e praia. Também temos muita riqueza cultural aqui."

A pequena cidade, que tem uma tradição vinícola, fica no interior da ilha balear, a 40 quilômetros da capital, Palma de Maiorca.

Imagem da cidade de Porreres, na Ilha de Maiorca Imagem: Fernando Prat

Francisca não vê sentido em travar uma batalha judicial com a americana. "Seria uma formiga contra um elefante, e não podemos lutar contra isso. Se quiser vir nos visitar e conhecer a história do nosso escudo e o que ele representa para nós, Meghan será muito bem-vinda", declara a prefeita.

A empresa de Meghan se chamava American Riviera Orchard e há poucos dias mudou para As Ever. Através das redes sociais, a esposa do príncipe Harry compartilhou que vai vender produtos para jardim e artigos de cozinha.

Meghan explicou que o seu empreendimento é uma extensão daquilo que sempre foi a sua linguagem de amor. Algo que entrelaça tudo o que ela aprecia: comida, jardinagem, diversão, vida reflexiva e a busca de alegria no dia a dia.

A duquesa antecipou alguns dos itens que pretende vender em seu site e um deles são as geleias, outra coincidência que não passou desapercebida para a prefeita Mora. "Nós temos uma geleia de damasco aqui de Porreres que é especial e muito famosa."

Olha, temos interesse em divulgar o nosso produto local. Por isso, se a Meghan quiser vender o nosso doce através do seu site, ficaremos encantados.

Meghan e o príncipe Harry têm um acordo multimilionário com a Netflix. Depois de estrear a série de seis episódios "Harry e Meghan", em 2022, a duqueza vai estrear seu programa de lifestyle, With Love, Meghan, na plataforma em março.