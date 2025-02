Princesa da Espanha curte pré-Carnaval no Brasil após emergência médica

A princesa da Espanha, Leonor de Bourbon, 19, curtiu o pré-Carnaval de Salvador pouco após uma emergência médica que resultou na vinda de sua mãe, a rainha Letizia, ao Brasil.

O que aconteceu

Leonor se sentiu indisposta pouco antes de desembarcar no país. A jovem está viajando o mundo no Navio-Escola Juan Sebastián de Elcano, uma missão que passará por oito países durante seis meses. No entanto, a travessia do oceano em direção à América do Sul foi desafiadora para a princesa.

A integrante da família real espanhola sofreu com vômitos e um mal-estar generalizado. A jovem chegou a aparecer com hematomas no corpo. Segundo o jornal catalão El Nacional, ela precisou receber atendimento médico e ficou em observação por vários dias até chegar ao Brasil.

A preocupação fez com que a rainha Letizia deixasse a Espanha rumo ao Brasil para acompanhar a filha. Ela viajou até Salvador na última sexta-feira (14). A rainha consorte fez companhia para a herdeira da coroa e assegurou de que a tripulação cuidasse da jovem em sua ausência.

Leonor foi submetida a uma série de exames e os resultados não apontaram nada de grave. Havia o receio de que ela estaria infectada com uma bactéria ou vírus, mas as hipóteses foram descartadas. Quanto aos hematomas, a família real afirmou que o motivo seria esforço físico durante os exercícios de treinamento dela na Marinha.

Após o susto com a saúde, Leonor conseguiu aproveitar o pré-Carnaval da Bahia. A princesa foi flagrada no Pelourinho durante um show de uma banda de axé. Ela foi vista ao lado de um rapaz apontado como seu suposto namorado. O navio deixou o Brasil nesta semana e seguiu sua jornada pela América do Sul.

Que tenemos un pretendiente a ser consorte y es militar: pic.twitter.com/XwEyEo9XbC -- gayetano (@amargadacolau) February 19, 2025