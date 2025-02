Preta Gil desmente fake news de que teria morrido: 'Estou vivíssima'

Preta Gil, 50, usou as redes sociais para rebater fake news de que ela teria morrido em meio ao tratamento contra câncer.

O que aconteceu

Cantora compartilhou publicação mentirosa sobre sua saúde. "Infelizmente ela se foi! Perda muito triste, lutou muito! Gratidão por todas as músicas que deixou para nos alegrar! Deus receba Preta Gil", diz o post com a fake news.

Preta se mostrou indignada com a fake news sobre sua vida. "Oi, querida! Eu tô vivíssima! Eu ainda estou aqui e estarei por muito tempo! Que loucura!", afirmou.

A artista trata foi diagnosticada com câncer em 2023. Recentemente, ela passou quase dois meses internada para a retirada de tumores, mas já recebeu alta hospitalar e tem dado prosseguimento ao tratamento em sua casa.

Ela também precisará viajar para Nova York, nos Estados Unidos, para uma outra etapa do tratamento. "Não acabou o tratamento. Em abril, eu parto para Nova York para fazer um tratamento lá com medicamentos novos, medicamentos que estão em etapa final de estudos", explicou em entrevista ao Fantástico, no domingo (16).

Preta fez tratamento, ficou curada, mas a doença voltou em agosto de 2024. Na ocasião, a cantora explicou que a doença havia voltado em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.