Prefeito do Rio avisa quem pede ingresso para ver Lady Gaga: ‘É de graça’

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), mandou um recado para quem o procura e pede ingresso para o show de Lady Gaga, que acontecerá em 3 de maio, nas areias da praia de Copacabana.

O que aconteceu

Paes destacou que o show é de graça, portanto, sem cortesia. "Não tenho ingressos para o show da Lady Gaga. É aberto e de graça! Pela atenção, obrigado", escreveu o prefeito em postagem no X.

Fãs pediram ingresso para a área VIP. O espaço privilegiado costuma ser destinado a famosos e alguns fãs sorteados. A área, no entanto, fica próxima ao palco e dificulta a visão dos fãs que assistirão ao espetáculo fora do VIP.

Eduardo Paes também defendeu o investimento de recursos da Prefeitura para o show. "Podem comprar! 'Vai gastar dinheiro público com a Lady Gaga?' Vou. Com a Madonna gastei também. Sabe por quê? Porque enche todos os hotéis, enche todos os restaurantes. E constrói essa identidade", declarou Paes em entrevista ao podcast Podk.

Patrocínio master do megashow é do banco Santander. Além da instituição financeira privada, a marca de cervejas Corona também é patrocinadora. Não foi revelado o valor do cachê de Gaga.

Prefeitura do Rio espera receber na cidade de pelo menos um milhão de pessoas para a apresentação. Antes mesmo da confirmação do show, as buscas por reservas de hotéis e passagens aéreas nas datas próximas do show tiveram aumento expressivo. Expectativa da prefeitura do Rio é alavancar o turismo da cidade em um período sem grandes eventos.

Show deverá acontecer em uma área de 28 mil metros quadrados. No total, o espaço terá o palco para a cantora, sua equipe de músico e dançarinos, telões expostos e banheiros químicos.

O setlist do show deverá contar com os principais hits da carreira de Gaga. A artista estourou no cenário pop mundial com o hit "Just Dance" e emplacou diversos sucessos nas paradas musicais. Entre seus maiores hits estão "Bad Romance", "Poker Face", "Born This Way", "Shallow", Always Remember Us This Way" e "Die With a Smile".

Globo vai transmitir o show ao vivo para todo o país. Além da transmissão na TV aberta, o espetáculo também será exibido no canal pago Multishow e no streaming do GloboPlay.

Essa será a segunda vez que Lady Gaga virá ao Brasil. A cantora esteve no país para três shows em novembro de 2012, com a turnê "The Born This Way Ball Tour".