Porquinho da Paulista mostra fantasias limpas após crítica: 'Chorume azedo'

Jonathan Oliveira, o Porquinho da Paulista, mostrou em vídeo que suas fantasias são limpas após receber crítica.

O que aconteceu

Artista publicou vídeo com teor sarcástico em seu perfil no TikTok. Uma conta no X (antigo Twitter) havia publicado o que imaginava do Porquinho. "Sempre que eu vejo o Porquinho da Paulista eu penso: deve ser o puro chorume azedo essa fantasia", escreveu um perfil.

Ao som de Taylor Swift com "Look What You Made Me Do" ("Olha o Que Você Me Fez Fazer", em tradução livre, Jonathan surgiu em sua casa lavando uma das fantasias. Música da cantora americana fala sobre revanche e é uma resposta às críticas que ela recebia da indústria e haters na ocasião, em 2017.

Fantasiado, Jonathan ainda exibe que tem mais de um exemplar da fantasia do porquinho. Todas, claro, limpas prontas para vestir. "Senti o cheiro de porquinho limpinho aqui", comentou um fã. "Imaginei um clipe do Porquinho da Paulista que ele tá dançando e de repente entra vários outros porquinhos com as outras fantasias dele", disse outra conta.

Outra fã disse que o artista teria levado o comentário negativo para o coração por estar respondendo a crítica mais de uma vez: "Só [levei] um pouquinho", comentou Jonathan com um emoji de riso.

No X, vídeo rendeu reflexão e memes. Um perfil brincou com uma imagem da Mônica, de Turma da Mônica, parada em frente ao guarda-roupas decidindo qual das peças iguais vai pegar para usar.