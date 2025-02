Oruam diz que 'fez besteiras'; os bastidores da prisão do cantor

A reportagem de Splash teve acesso a informações dos bastidores da prisão do cantor, que segundo relatos, permaneceu em silêncio durante todo o depoimento, mas, informalmente, admitiu que fez "besteira". O trapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, 23, foi detido, nesta quinta-feira (20), na Barra da Tijuca, área nobre da zona oeste do Rio de Janeiro.

Oruam foi autuado por direção perigosa e por conduzir o veículo com a CNH suspensa. Sobre toda a ação ter sido "marketing" da equipe do cantor, a polícia diz que pode ser uma hipótese, mas, que não foi comprovada.

O que aconteceu

Na delegacia, o trapper permaneceu o tempo todo tranquilo, e em depoimento, exerceu o direito de ficar em silêncio. Informalmente, segundo a polícia, admitiu que fez besteira. Segundo apurado pela reportagem, Oruam já é investigado por outros crimes, com outros registros vinculados ao nome dele, como disparo de arma de fogo, mas não havia sido preso em flagrante.

Aparentemente não havia indícios de que estava sob o efeito de álcool. Os advogados pagaram a fiança de 40 salários mínimos para liberação do cantor. Neilson Nogueira, delegado titular do 16 DP, sobre a direção perigosa.

Entenda o caso

O trapper teria dado um "cavalo de pau" na rua com o carro que dirigia, e supostamente tentado fugir da abordagem dos agentes. O veículo está em nome de uma pessoa jurídica, as informações são da polícia militar carioca.

Oruam foi detido, nesta quinta-feira (20), na Barra da Tijuca, área nobre da zona oeste do Rio de Janeiro. Ele já foi solto, após pagar fiança (em espécie) no valor de R$ 60.720,00, o equivalente a 40 salários mínimos e autuado por direção perigosa e trafegar o veículo com CNH suspensa.

Oruam é filho de Marcinho VP, apontado como líder do Comando Vermelho e preso desde 1996. O rapper nunca conviveu com o pai, mas já declarou publicamente sua admiração por ele. No Lollapalooza 2024, subiu ao palco usando uma camisa com a imagem do traficante e pediu sua liberdade. Além disso, ele tatuou o rosto do pai no peito e também o de Elias Maluco, condenado pela morte do jornalista Tim Lopes, na barriga.