Diva, forte, poderosa: o que imprensa gringa já falou sobre Fernanda Torres

"Ainda Estou Aqui" não só conquistou o público brasileiro, como também despertou atenção internacional. Tanto pela força da trama, que explora um momento sensível da ditadura brasileira, como pela performance e carisma de Fernanda Torres, 59.

Com a indicação ao Oscar e a conquista do Globo de Ouro, a imprensa internacional não poupou elogios e destaques para a atriz brasileira. Foi chamada de "diva pé-no-chão" e sua performance classificada como "forte e poderosa". Veja o que jornais e revistas gringos já falaram.

O Hollywood Reporter não mediu palavras ao declarar que Fernanda Torres já ganhou. A publicação, uma das principais revistas para o mercado de cinema dos EUA, estampou isso na capa de uma das edições mais recentes, cuja matéria principal era uma entrevista com Torres.

O texto chama a atriz de a "diva pé-no-chão das telas brasileiras". Também trouxe comparativos entre a mensagem do filme e o momento de autoritarismo nos Estados Unidos, e até citou os papéis de Torres em "Slap & Kisses" e "Normal People", vulgo "Tapas e Beijos" e "Os Normais".

Fernanda Torres no Hollywwod Reporter Imagem: Reprodução/ Hollywwod Reporter

A Variety declarou que Torres tem força o bastante para interpretar uma vilã de James Bond, em algum filme de "007". Ao participar do podcast da revista norte-americana, chamado Awards Circuit, a atriz declarou que adoraria interpretar a secretária do espião mais famoso dos cinemas, mas o jornalista Clayton Davis discordou.

É claro que, dada a força de sua performance em 'Ainda Estou Aqui', ela poderia facilmente interpretar a vilã principal, em vez da secretária. Não se subestime, sra. Torres.

Jornalista Clayton Davis na Variety

As críticas internacionais foram igualmente elogiosas, como é o caso da Pittsburgh Magazine, que afirmou que Fernanda Torres carrega o filme. "[A atriz] Retrata esse peso inimaginável com uma mistura de determinação de aço e desgastante tensão", falou o crítico Sean Collier.

O jornal Detroit News chamou a atuação de forte e poderosa. "Sua dor e confusão pela situação eventualmente dá espaço ao alívio, quando as duras verdades se provam, pelo menos, serem verdadeiras, após muitos anos de agonizar pelo desconhecido", afirmou o crítico Adam Graham.

Fernanda Torres no Detroit News Imagem: Reprodução/ Detroit News

Já a NPR declarou que, em um mundo justo, Fernanda Torres ganharia todos os prêmios existentes. O crítico John Powers se encantou com a força do filme e, em especial, com a atuação da brasileira, dizendo que Eunice Paiva é "interpretada com tamanha genialidade por Torres, cuja performance é tão sutil, internalizada e silenciosamente devastadora que, em um mundo justo, ela venceria todos os grandes prêmios de atuação deste ano".

Powers ainda rasgou elogios para o charme de Selton Mello, à direção de Walter Salles e caracterizou a trilha sonora como "fabulosa".

"Ainda Estou Aqui" tem aprovação crítica unânime nos principais agregadores. No Rotten Tomatoes, que contabiliza diversas críticas e traça uma média de 0% a 100%, o filme chega a 96%, a partir de 130 avaliações profissionais. Com isso, carrega o selo de "Certified Fresh" do site, que aponta produções de alta qualidade.

Já no Metacritic, que funciona de forma similar, a nota profissional do longa é 85 de 100, com base em 38 reviews, garantindo o selo de "Must See" do site —ou seja, sessão obrigatória!

Grande noite do cinema, a cerimônia do Oscar 2025 acontece em 2 de março, às 21h (horário de Brasília), com transmissão via streaming pela Max, e na TV pela TNT e Rede Globo.