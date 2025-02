Meta mostra como vai checar fatos agora; qualquer pessoa pode se inscrever

A Meta começa a dar detalhes sobre como vão ser as notas da comunidade em suas redes sociais, que vão substituir a atual checagem de fatos realizada por jornalistas profissionais.

O que aconteceu

Meta anunciou em janeiro de 2025 que iria acabar com o atual sistema de checagem de fatos e substituir por notas da comunidade. A empresa disse que adotaria um modelo parecido com o da rede social X.

Neste modelo, em vez de jornalistas profissionais, qualquer usuário poderá escrever uma nota sobre uma postagem que seja "confusa ou errônea". Esta nota poderá ser votada por outras pessoas e, conforme for bem avaliada, poderá ser destacada como explicação ou contexto para o post.

As notas da comunidade da Meta começam nos EUA e vão ser liberadas nos próximos meses. Para poder escrever uma, os usuários precisam ter mais de 18 anos, ter uma conta por mais de 6 meses e um número de telefone verificado (ou uma conta com autenticação de dois fatores). A inscrição para interessados nos EUA começa hoje.

Notas da comunidade deverão ter link, "linguagem neutra e sem viés" e fornecer contexto sobre porque postagem é "confusa ou errônea". Empresa ainda ressalta que texto (de até 500 palavras) deve ser fácil de entender e que link com fonte confiável é importante para "embasar o que você escrever".

Notas da comunidade da Meta deverão ter texto de até 500 palavras e link de fonte confiável Imagem: Divulgação

Queremos ser transparentes em como diferentes pontos de vista são mostrados nas notas em nossos apps, e estamos trabalhando na melhor forma de compartilhar estas informações

Comunicado da Meta sobre as notas da comunidade nos EUA

Após submeter a nota, ela será avaliada por outros usuários. Votação desses usuários vai determinar se ela vai aparecer ou não. Quem escreveu a nota será notificado se ela for escolhida para ser anexada àquela postagem.

Modelos de nota de comunidade da Meta Imagem: Divulgação

Checagem de fatos na Meta ocorre desde 2016. Os verificadores identificam boatos e, caso algo seja falso, o alcance é reduzido e havia uma notificação na publicação. Temas como covid-19, eleições e desastres naturais costumavam receber algum tipo de sinalização. O UOL Confere, estação do UOL para checagem e esclarecimento de fatos, faz parte dos programas de checagem da Meta no Brasil.

Fim da checagem de fatos tem relação com aproximação de Mark Zuckerberg, CEO da Meta, com o presidente Donald Trump. No fim de 2024, o executivo se encontrou com Trump e disse que "deseja apoiar a renovação nacional da América sob a liderança do presidente Trump". As informações são da rede de TV americana Fox News.

O próprio Trump é contra a checagem de fatos. Ele no passado, inclusive, foi suspenso do Facebook durante a transição entre seu primeiro governo e seu sucessor, Joe Biden, após os ataques no Capitólio. Em nota à época, a empresa informou que "os riscos de permitir que o presidente use a plataforma neste momento são simplesmente grandes demais".