'Me sinto muito privilegiada': Agnes Nunes fala das parcerias com veteranos

Uma das promessas da nova geração do MPB, Agnes Nunes, de 22 anos, chamou atenção de grandes nomes da música ao mesclar gêneros musicais, como o soul e samba. A cantora e compositora baiana, que possui influências também do R&B, já trabalhou com Seu Jorge, Elza Soares, dentre outros artistas.

Em entrevista a Zé Luiz e Bebé Salvego, no programa No Tom, do UOL, Agnes contou como foi o encontro com grandes nomes do MPB. "Todas me acolheram e eu me sinto muito privilegiada de poder de ter sido tão acolhida por nossos grandes mestres."

A artista disse que tinha apenas 17 anos quando conheceu Seu Jorge e Elza Soares. "A gente foi gravar uma live muito bonita de clássicos do samba e tinha muita música que eu não conhecia, que eu fui aprender. Então, além de ter tido o presente de poder estar no mesmo ambiente e cantar junto com eles, eu tive o presente de conhecer novas músicas que eles me apresentaram."

Agnes contou que ficou muito emocionada quando conheceu Elza Soares. "Elsa é uma entidade. É uma mulher de uma força, de uma história assim absurda. Então quando eu a conheci, eu a reverenciei, e eu não parava de chorar, não conseguia parar de chorar."

Minha empresária, Maria, ela chegou assim e falou: 'Agnes, a mulher da Folha de S.Paulo tá pedindo para você rir um pouquinho, se der, porque nas fotos você tá saindo com cara de choro'. Enfim, consegui. Foi um encontro que me marcou muito. Agnes

A compositora ainda falou dos encontros com Ivete Sangalo e Sandy. "Ivete é uma potência, uma entidade, uma coisa sagrada do nosso Brasil. E Sandy parece uma fadinha, minha gente. Ela me acolheu muito bonito também. Ela é uma mulher, uma pessoa, um ser humano muito sensível, de muita empatia."

Todos que eu conheci até hoje, quando eu conheci, eu entendi por que eles estavam onde eles estavam. Eu aprendi e continuo aprendendo muito com todos eles. Agnes

'A dor ensina muito'

A cantora disse que começou a compor com 15 anos, e a letra de 'Vixe', no disco 'Menina Mulher', falava do seu primeiro amor. "Quando eu comecei a compor e escrever, eu tinha 15 anos e eu nem sabia. 'Vixe' tinha sido uma música assim que eu tinha escrito, foi a minha primeira dor de cotovelo. E aí eu escrevi 'Vixe', sentada no chão do quarto, sentindo a minha primeira dor de cotovelo."

Agnes comparou a criação do primeiro para o segundo disco, o 'Amor e suas Variações', lançado em 2024. "O primeiro, ele foi a Agnes menina, tinha uma inocência talvez, uma coisa que nesse segundo já não tem tanto. Nesse segundo são realmente as fases do amor, inclusive com os ritmos. Tem R&B, tem samba, tem tudo que você imaginar."

Então, assim, eu aprendi que o amor, ele tem muitas fases, ele tem muitas facetas assim. E aprendi que a dor ensina muito também, a dor ensina a gente ser mais forte, a dor ensina a gente ficar cascudo. A dor ensina a gente a viver. Agnes

'Gosto de fazer o que o coração pede'

Ainda na conversa, Agnes falou que não se preocupa se uma música vai ou não funcionar. "O negócio é não pensar, minha gente. Fazer o que o coração manda, escrever o que o coração manda, e não pensar."

E aí eu não faço música pensando assim, vai funcionar, se não vai funcionar, não. Eu gosto de fazer o que o coração pede. Agnes

