Marcelo Rubens Paiva comenta sobre 'Ainda Estou Aqui' no Oscar: 'Chances fortes'

O escritor Marcelo Rubens Paiva, autor do livro Ainda Estou Aqui, falou nesta sexta-feira, 21, sobre as chances do filme de Walter Salles no Oscar. O longa brasileira, que concorre as categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, é baseado na obra do autor.

"As chances de ganharmos Melhor Filme Internacional são fortes", escreveu o escritor em seu perfil no X, o antigo Twitter. "Todos os prêmios que Emilia Pérez ganhou, como o Bafta e o Globo de Ouro, foram ‘votados’ antes das polêmicas que o filme gerou."

Marcelo se refere a uma série de publicações preconceituosas feitas pela atriz Karla Sofía Gascón entre 2016 e 2021. Durante a campanha, as falas problemáticas ressurgiram na internet e prejudicaram as chances do longa francês. "A disputa está acirrada? Todo ano é assim", refletiu.

O autor, que é filho de Eunice Paiva - vivida por Fernanda Torres no longa -, entende que a vitória de Emilia Pérez no Bafta embolou a disputa, mas acredita que o resultado se deu pelo fato de que Ainda Estou Aqui só estreou no Reino Unido nesta semana, após o final da votação da premiação britânica.

"Minha aposta: ela [Fernanda Torres] ou a maravilhosa Mikey Madison ganham o Oscar", palpitou sobre a categoria de Melhor Atriz. Em Melhor Filme, Marcelo acredita que o prêmio deve ficar entre Conclave e Anora.

"Para finalizar, quem me segue sabe que todo ano dou pitacos sobre os ganhadores do Oscar. E, claro, erro quase sempre, como todos e todas colegas", ele brincou. "Quem posta hoje aqui não é o autor do livro Ainda Estou Aqui, mas o colunista, jornalista e diletante", finalizou.