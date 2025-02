Luciana Gimenez retorna ao antigo apartamento, que está em leilão, e mostra itens 'esquecidos'

Luciana Gimenez colocou o triplex que vivia com Marcelo de Carvalho, dono da RedeTV!, à venda. A apresentadora visitou o imóvel em São Paulo e mostrou nas redes sociais alguns itens e detalhes que ficaram "esquecidos" por lá.

Ela comentou sobre sua coleção de sapatos que conta com itens de designers como Dolce & Gabanna, Prada, entre outros.

"Estou chocada", comentou ela, nos stories do seu Instagram. "O que tem de coisa de coisa antiga [no apartamento]. Parece que as coisas voltam na moda", brincou também.