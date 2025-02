Líder João Pedro lista alvos para 6º Paredão do BBB: 'Sou opção deles'

João Pedro ensaiou seu discurso para a distribuição de pulseiras de alvo do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

No Apê do Líder, João Pedro listou seus possíveis alvos. Ele citou Diego, Daniele, Vitória e Gracyanne Barbosa.

João Pedro: "Vou falar assim: 'Vou colocar o Diego e a Dani, porque a gente não tem troca aqui, e eu sei que eu sou uma opção de voto deles também. Vou colocar a Vitória, porque não gostei da atitude dela na dinâmica de formação de Paredão no domingo passado. Eu acho que, aqui dentro do jogo, a gente tem os aliados, então a gente tem que proteger eles. Ela não pensou, votou na Delma e, se a Dani não votasse na Vitória, a Thamiris, que é aliada dela, podia ir para o Paredão. Então eu não gostei do jogo dela".

João Pedro: "A Gracyanne é por falta de... Tipo assim, troco mais com as meninas que com a Gracy, né? É mais por afinidade mesmo. E a Aline teve embate com meu irmão. Não foi comigo direto, mas foi com meu irmão, e meu irmão é minha maior prioridade aqui, então [vou colocar a pulseira] na Aline também.

