Única passagem de Lady Gaga pelo Brasil teve bate-bola, mototáxi e cerveja

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou de forma oficial, nesta sexta-feira (21), o megashow de Lady Gaga nas areias de Copacabana, no dia 3 de maio.

Antes mesmo da confirmação do evento, as buscas por hospedagens e passagens aéreas para o começo de maio tiveram aumento expressivo. A gestão municipal espera um público estimado em um milhão de pessoas. O megashow em Copacabana tem patrocínio de um banco privado, além do apoio da Prefeitura.

Gaga virá ao Brasil pela segunda vez, agora para apresentação única no Rio de Janeiro. A estrela da música pop se apresentou no país pela primeira vez em 2012 e deveria retornar em 2017 para o Rock in Rio, mas precisou cancelar o show por problemas de saúde — ela sofre com fibromialgia, doença crônica que provoca dores em todo o corpo.

Como foi a passagem de Gaga pelo Brasil

Lady Gaga aterrissou no Brasil em novembro de 2012 para três shows. A diva fez apresentações no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Porto Alegre com a "The Born This Way Ball Tour", sua única turnê a passar pela América Latina.

A primeira parada de Gaga foi no Rio. Na cidade maravilhosa, a artista ficou hospedada em um hotel de luxo na orla de Ipanema. Recebida por uma multidão de fãs, ela esbanjou simpatia ao aparecer na varanda do hotel e acenar para seus little monsters, enquanto usava uma camisa da seleção brasileira.

Gaga visitou o morro do Cantagalo. Acompanhada por seus seguranças, a famosa pegou "carona" de mototáxi, jogou bola com algumas crianças em um campinho no morro e sentou em um bar para tomar cerveja.

E qdo a Gaga veio ao Brasil e subiu o Morro do Cantagalo de moto, jogou bola com as crianças, cantou pra eles e ainda bebeu uma cerveja no bar. Ícone acessível. LADY GAGA VC É UMA LENDA VIVA E EU TE VENERO! pic.twitter.com/8V5KLjypuU -- Monster High ? (@monstrochapado) February 11, 2019

Artista ficou encantada pelo Rio de Janeiro. Ela expressou o carinho pela capital fluminense ao tatuar a palavra "Rio" na nunca.

Em 2012, Lady Gaga fez uma tatuagem em homenagem ao Rio de Janeiro.



"A cidade mais incrível e poderosa que eu já conheci. Fiquei apaixonada pelo amor das pessoas. Nunca vi algo parecido na minha vida. Os melhores fãs do mundo estão aqui." pic.twitter.com/425hS5n8ff -- Lady Gaga Source (@gagasourcelgs) November 28, 2024

Do Rio para São Paulo, Lady Gaga se apresentou no estádio do Morumbi. A artista lotou o estádio e cantou para cerca de 50 mil pessoas.

Ela encerrou a passagem pelo Brasil com show em Porto Alegre. Na ocasião, ela performou no estacionamento da Fiergs para pouco mais de 16 mil pessoas. Em todos os shows, Gaga pronunciou palavras e frases em português como "olá" e "eu te amo".

Gaga disse na época que o Rio foi o lugar que a fez mais feliz em todo o mundo. "Quero que vocês nunca se esqueçam desse dia, porque esse é o meu lugar favorito em todo o mundo. Eu viajei o mundo inteiro, mas nunca me senti tão feliz como estou me sentindo no Rio. A experiência que eu tive no Rio realmente me transformou".

Ela não vem mais

Cinco anos depois da "The Born This Way Ball Tour", os fãs estavam ansiosos pelo retorno de Lady Gaga ao Brasil. E ela voltaria em 2017, quando deveria se apresentar no Rock in Rio. No entanto, pouco antes do show, ela precisou cancelar por questões de saúde.

"Brasil, estou devastada", postou ela na ocasião em seu perfil no Twitter (hoje X). A frase virou meme e até estampou camisetas e xícaras.

Novo álbum

Lady Gaga retornará ao Brasil com novo álbum. A diva vai lançar seu novo trabalho em março, o intitulado "MAyhem". Até o momento, ela já lançou três músicas que compõem o álbum: "Die With a Smile", parceria com Bruno Mars; "Disease" e "Abracadabra".

Megashow no Rio será produzido pela Bônus Track. A empresa é a mesma que organizou o megashow de Madonna no mesmo local em 2024.

Show deve ter duas horas e meia de duração. A previsão inicial é que a apresentação tenha início às 21h e se encerre às 23h30.

Prefeitura do Rio espera público estimado em 1 milhão de pessoas. Antes mesmo da confirmação do show, as buscas por reservas de hotéis e passagens aéreas nas datas próximas do show tiveram aumento expressivo. Expectativa da prefeitura do Rio é alavancar o turismo da cidade em um período sem grandes eventos.

Show deverá acontecer em uma área de 28 mil metros quadrados. No total, o espaço terá o palco para a cantora, sua equipe de músico e dançarinos, telões expostos e banheiros químicos.

O setlist do show deverá constar os principais hits da carreira de Gaga. A artista estourou no cenário pop mundial com o hit "Just Dance" e emplacou diversos sucessos nas paradas musicais. Entre seus maiores hits estão "Bad Romance", "Poker Face", "Born This Way", "Shallow", Always Remember Us This Way" e "Die With a Smile".

Globo vai transmitir o show ao vivo para todo o país. Além da transmissão na TV aberta, o espetáculo também será exibido no canal pago Multishow e no streaming do Globoplay.