João Pedro diz a dupla que os colocará na Mira: 'Mas não indico'

Minutos antes de distribuir suas pulseiras da Mira do Líder do BBB 25 (Globo), João Pedro chamou Diego e Daniele para avisar que os daria a pulseira, mas que eles não seriam suas opções diretas.

O que aconteceu

O Líder apontou que os colocará na Mira, mas não no Paredão. "Eu vou colocar alvo em vocês mas não vou colocar vocês."

Sei que vocês ficam meio magoado e não vão se divertir na festa. Mas não vou botar vocês não. João Pedro

O salva-vidas explicou porque colocará a Mira nos ginastas. "É só porque eu tenho que colocar cinco, então eu já vou colocar em pessoas que eu já tive embate, alguma coisa. Mas não boto vocês no Paredão, não, tá? Só to avisando para vocês não ficar... É porque eu tenho que colocar cinco, se tivesse que colocar três, vocês não estavam no meio."

Diego agradeceu ao Líder pelo aviso. "A gente entende. E eu sempre falo que colocar alvo é uma coisa, colocar no Paredão é outra".

