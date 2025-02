BBB: João Pedro descarta indicar Aline ao Paredão

Colaboração para Splash, no Rio

Após conquistar a liderança na noite desta quinta-feira (20), João Pedro já começou a traçar sua estratégia para a formação do próximo paredão no BBB 25. Em conversa com Maike durante a madrugada desta sexta-feira (21), o novo líder deixou claro que Aline está fora de sua mira.

Quer acompanhar tudo de perto? Clique aqui e entre no nosso canal no WhatsApp! E não se esqueça de votar nas enquetes do reality e compartilhar sua opinião.

O que houve

João Pedro descartou indicar a policial, dizendo que é o irmão, João Gabriel, que tem problemas com a sister. "Em quem eu voto? Não vou botar a Aline, véi", afirmou o gêmeo mostrando que, apesar das especulações na casa, ele não pretende seguir esse caminho.

Maike, por sua vez, aconselhou o amigo a não se preocupar naquele momento. "Bota quem você quiser, mano. Curte agora e depois a gente fala disso. Tem tempo ainda. Eu vou ganhar esse Anjo. Se eu dou pra Renata, eu me fodo."

João Pedro sugeriu. "Dá pro João Gabriel." Maike concordou, explicando sua prioridade. "Até porque ele é minha prioridade antes dela."

Por fim, João Pedro reforçou sua decisão em relação ao Paredão. "Não vou botar a Aline, não. Vou ter que ver alguém que eu não gosto do jogo aqui, que não acho o jogo bom, os posicionamentos e tal".