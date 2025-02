BBB 25: João Pedro ganha apartamento de R$260 mil

Colaboração para Splash, no Rio

João Pedro venceu a Prova do Líder na noite desta quinta-feira (21) e, ao chegar no Apê do Líder, ganhou um apartamento avaliado em R$260 mil.

O que houve

O brother abriu uma caixa e um balão laranja saiu, revelando a conquista. Ele comemorou ao lado do irmão, João Gabriel, Maike, Renata e Joselma, colegas de confinamento que escolheu para compor o VIP.

Além de celebrar o prêmio, João Pedro revelou um plano para juntar as vitórias da família. Ele afirmou que iria verificar com a construtora a possibilidade de unirem os dois apartamentos em um único imóvel, no valor de R$500 mil, já que seu irmão João Gabriel também ganhou um apartamento de R$260 mil em sua liderança.