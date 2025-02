Isabel Veloso passa por cirurgia após receber novo diagnóstico: 'Que dor'

Isabel Veloso, 18, compartilhou com os seguidores que já está bem após ser submetida às pressas a uma cirurgia por conta de pedras na vesícula.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (21), a influenciadora tranquilizou seus fãs ao garantir que está bem após a intervenção cirúrgica. Há três anos, Isabel Veloso já luta contra um Linfoma de Hodgkin.

Ao compartilhar algumas fotos nos Stories de seu perfil do Instagram, ela brincou que reencontrou um velho amigo, ao se referir a um cateter que dá acesso à suas veias. "Me reencontrei com meu velho amigo, o port-a-cath", escreveu.

Isabel Veloso brinca ao 'reencontrar velho amigo' após cirurgia de emergência Imagem: Reprodução/Instagram

Isabel ainda mostrou que pôde ficar com algumas das pedras que foram retiradas, afirmando que haviam muito mais dentro de sua vesícula. "Que dor", escreveu ao relembrar. "Ele tirou 1% do que tinha. Eram muitas, incontáveis", explicou Lucas Borbas, marido da jovem, em seu perfil.

A influenciadora foi internada às presas na última quarta-feira (19). Nas redes sociais, ela explicou que estava sentindo fortes crises de dores na vesícula.