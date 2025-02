Grupo traça estratégia contra Camilla no BBB 25: 'Não pode saber'

Na tarde de sexta-feira (21), os brothers dos quartos Fantástico e Anos 50 decidiram um alvo em comum para o 6º Paredão do BBB 25: Camilla.

O que aconteceu

Eva apontou que a trancista não pode saber que é alvo deles. "Se a Camilla souber que ela vai receber não sei quantos votos, ela vai ficar maluca".

Diogo reforçou a opinião da bailarina. "Mas ela não pode saber. Isso que eu tô falando para vocês que ela não pode saber de jeito nenhum, que ela vai ganhar votos".

Eu posso estar errado mas se Camilla for para o Paredão acho que ela sai. João Gabriel

O irmão do Líder justificou sua opinião. "A própria Karol Conká falou que não se orgulhava do que ela fez aqui dentro. Pô, a Camilla falou que ela gostava do que ela fazia. Falei 'gente?'. Eu nem quis dar ênfase a isso, sabe quando você escuta? Como que ela fala um negócio desses?"

Além do voto em grupo em Camilla, ficou decidido também que João Pedro, o Líder, indicará Vitória ao 6º Paredão.

