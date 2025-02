Gracyanne diz para aliada que Vitória é egoísta e desleal: 'Inconveniente'

Gracyanne voltou a criticar Vitória Strada na madrugada desta sexta-feira (21) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na área externa, Gracyanne comentou com Camilla e Daniele que Vitória achou Renata e Eva "forçadas". "Eu acho a Vitória mais forçada que elas duas juntas, e não é porque eu tô com ranço", rebateu Camilla. "Muito simpática, muito engraçada".

Mais tarde, com as irmãs, Gracyanne disse que Vitória é "egoísta" fica "querendo se dar bem com todo mundo". "A Vitória é pentelha", pontuou.

Já Camilla disse que a sister é "inconveniente" e faz a "linha de boba" para ficar bem com todo mundo —mas que "não está adiantando". "A Vitória não é a necessidade de ficar bem, é ser inconveniente e não ligar", afirmou. "Teve crise de patricinha".

Camilla aproveitou para reclamar com Thamiris por ter ficado "agarrada" com Vitória no quarto. Thamiris negou e rebateu dizendo que não consegue deixar a sister sozinha após a eliminação de Mateus. "Não consigo simplesmente largar ela", afirmou. "É sobre meu jeito de ser".

Gracyanne disse acreditar que Vitória será chamada no Sincerão por Guilherme, mas Thamiris lembrou que Guilherme falou para Vitória que ela não estava sozinha. "Quem foi desleal foi ela", pontuou Gracyanne.

