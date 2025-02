Gracy diz que Vitória é egoísta após leilão do Poder Curinga: 'Não pensou'

Gracyanne Barbosa, 41, voltou a acusar Vitória, 28, de egoísmo, após descobrir que a sister não sabia que as estalecas retornavam, caso o participante não vencesse o leilão do Poder Curinga no BBB 25.

O que aconteceu

Durante a tarde desta sexta-feira (21), o assunto do Poder Curinga seguiu rendendo na confinamento. Nesta manhã, os jogadores tiveram que dar lances para tentar arrematar o Poder do Sim ou Não.

Na academia, Daniele Hypolito comentou sobre alguns participantes não terem entendido a dinâmica. "Por exemplo, eu não sabia que o dinheiro voltava. Porque eu não lembrava. Se eu não lembro de uma coisa que acontecia no programa, eu já tô com menos estalecas. Eu não vou pegar, sabendo que tem uma compra a ser feita, pegar o pouco que tenho e apostar ainda".

Neste momento, Gracyanne mencionou Vitória, apontando que a sister também não tinha certeza se as estalecas retornariam e, mesmo assim, deu tudo o que tinha para arrematar o poder. "Ela foi egoísta, porque ela só pensou nela. Vou apostar, dane-se se eu não tiver dinheiro pra fazer compras. É isso!", afirmou a musa fitness.

Mesmo que a atriz não tenha chegado perto de conquistar o benefício, Gracy continuou: "Ela não sabia [se as estalecas retornariam], então ela não se importou [em como iria contribuir com o mercado]".

Na conversa ainda estava Camilla, responsável por arrematar o Poder Curinga. A trancista apostou tudo o que tinha e não conseguiu contribuir na compra do mercado. Para cobrir a sister, Thamiris e Gracyanne tiveram que dar um valor a mais.

