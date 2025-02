Fim de semana tem show de rappers, rock inglês e apoio a Santa Cecília

Um show que reúne Criolo, Rael e Mano Brown; apresentações do The Cult em duas cidades e um festival que dará apoio ao bairro de Santa Cecília estão entre as principais atrações de um fim de semana musicalmente eclético.

O que vai acontecer

Criolo, Rael e Mano Brown cantam no sábado, em São Paulo, no Espaço Unimed. A ideia de unir os três surgiu na época do Doce Maravilha, no Rio de Janeiro, em 2024. Criolo e Brown já haviam feito alguns shows juntos, e a curadoria do festival convidou Rael para se juntar a eles.

O público adorou o repertório, que repassa a carreira de cada um. Os três foram depois mostrar o espetáculo em Brasília, ainda no ano passado.

Rock clássico

Ian Astbury, vocalista do Cult, que faz turnê pelo Brasil Imagem: Telmo Pinto/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

The Cult chega na onda de artistas dos anos 1980 que começou com a vinda de Sting, na semana passada. A banda inglesa de hard rock toca no Rio de Janeiro (sábado) e em São Paulo (domingo).

Sob o comando de Ian Astbury (vocais) e Billy Duffy (guitarra), o Cult gravou hits como 'Love Removal Machine', 'Wild Flower', 'Rain' e, principalmente, 'She Sells Sanctuary', esta já um clássico do rock. Quem abre os shows do Cult é a norte-americana Baroness, que tem metade do tempo de carreira da anfitriã, mas faz um som igualmente agradável, dentro do gênero.

Festival para ajudar

Seis nomes da MPB formam, no domingo, o lineup do Cecília Viva 2025, um festival promovido pela Associação Cultural Cecília. A renda vai ajudar a entidade e indiretamente o bairro de Santa Cecília, onde está localizada e promove atrações culturais.

O headliner é o trio Rakta, formado por Carla Boregas (voz e baixo), Paula Rebelatto (voz e teclados) e Maurício Takara (bateria). A banda havia dado uma pausa e estava parada havia quatro anos.

Boogarins, Kiko Dinucci, DJ Nuts, Test e Crizin da ZO também se apresentam no Cecília Viva. O festival toma o Cine Joia, a partir das 16h.

Veja tudo que tem

Sexta

Kim Hyun-joong - Studio Stage (São Paulo)

Cryptopsy e Atheist - Fabrique (São Paulo)

Belo - Espaço Unimed (São Paulo)

FBC - show dos 20 anos de carreira - Casa Natura Musical (São Paulo)

Roupa Nova - Clube Associação de Taubaté (Taubaté - SP)

Sorriso Maroto - Clube 9 de Julho (Indaiatuba - SP)

Snailmate - Don Pub (Blumenau - SC)

Biquini Cavadão - Zouk Lounge (Rio Verde - GO)

Mônica Salmaso - Vivo Rio (Rio de Janeiro)

Delacruz - show extra - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Sexta e sábado

Ratos de Porão - Sesc Avenida Paulista (São Paulo)

Metá Metá - Sesc Bom Retiro (São Paulo)

Sábado

Criolo, Rael e Mano Brown - Espaço Unimed (São Paulo)

Skarnaval (Sapo Banjo, Abraskadabra e outros) - Hangar 110 (São Paulo)

Cida Moreira e Rodrigo Vellozo - Sesc Santo Amaro (São Paulo)

Budah - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Patricia Marx - Blue Note SP (São Paulo)

Lauana Prado, Ferrugem e MC Daniel - Brahma Valley (Valinhos - SP)

Roupa Nova - Parque da Uva (Jundiaí - SP)

Sorriso Maroto - Engenho Central (Piracicaba - SP)

The Cult e Baroness - Vivo Rio (Rio de Janeiro)

Snailmate - Meteoro Studio (Criciúma - SC)

Jorge Ben Jor - P12 (Florianópolis)

Domingo