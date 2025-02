Filha de Vanusa canta sucesso da mãe após trabalho em restaurante; veja

Filha da cantora Vanusa (1947-2020), Aretha Marcos, 50, vai voltar aos palcos.

O que aconteceu

A cantora, que estava trabalhando em um restaurante no interior de São Paulo, irá realizar alguns pocket shows em empresas. "Não estou mais trabalhando em restaurante. Um amigo me deu a oportunidade de voltar a cantar. Ele tem uma produtora e vai começar a vender shows e estou me preparando para cantar em voz e violão. Vou cantar músicas inéditas e também homenagear as obras da minha mãe e do meu pai", disse ela ao EXTRA.

Nessa sexta-feira (21), Aretha compartilhou em seu Instagram um vídeo de um ensaio, em que aparece cantando a música "Paralelas", sucesso de Vanusa. Em dezembro, a artista contou que estava trabalhando em um restaurante. "Servindo, lavando louça, fazendo faxina. Trabalho digno, que eu consegui através do meu sacrifício, do meu esforço e do meu merecimento", disse ela na ocasião.

Ela completou dizendo que estava conseguindo pagar as contas. "Estou bem. Estou trabalhando com dignidade e integridade, estou satisfeita, porque agora eu posso pelo menos pagar as minhas contas sem ficar pedindo nada a ninguém nem ser um problema para ninguém. Pelo menos o problema da minha sobrevivência está resolvido, já que como artista eu não posso".