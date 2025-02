Eva descarta rivalidade com Vitória no BBB 25: 'Meu problema era o Mateus'

Na madrugada desta sexta-feira (21), após a prova do líder no BBB 25, Eva deixou claro que não pretende levar adiante uma rivalidade com Vitória. A sister afirmou que seu problema sempre foi com Mateus, não com a colega de confinamento.

Quer acompanhar tudo de perto? Clique aqui e entre no nosso canal no WhatsApp! E não se esqueça de votar nas enquetes do reality e compartilhar sua opinião.

O que houve

Em conversa com Renata, Eva comentou sobre a situação. "Vou ficar numa perseguição com a Vitória sendo que meu problema era o Mateus? Com a Vitória, eu não tenho nada diretamente com ela", disse.

Renata, no entanto, acredita que Vitória pode buscar revanche. "Mas acho que ela vai descontar", opinou. Em resposta, Eva foi firme: "Mas aí é problema dela, escolha dela."

Além das questões pessoais, as sisters também analisaram os possíveis alvos de João Pedro, o novo líder da semana. "Provavelmente, o João Pedro vai botar Aline", afirmou Eva. Renata concordou e levantou outros nomes. "Quem mais tá na mira dele? Aline, Diego, Dani". Eva completou a análise. "Aline, Diego, Dani... Talvez bote a Vitória", disse.