'É bomba': lixo espacial invade atmosfera e deixa moradores curiosos em RR

Do UOL, em São Paulo

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que lixos espaciais invadem a atmosfera, na noite de quinta-feira (20), deixando moradores de municípios de Roraima curiosos com as luzes no céu.

O que aconteceu

"É bomba", diz um morador em uma das gravações. No mesmo vídeo, outras pessoas especulam se seria um meteoro.

Uma mulher, que também presenciou a passagem dos objetos, afirmou que seriam anjos. "São os anjos. Sabia que isso é anjo? Não sei se é meteoro", disse.

Os objetos são lixos espaciais da Nova Zelândia, explica especialista. Sérgio Mazzi, presidente da Bramon (Rede Brasileira de Observação de Meteoros), disse que eles fazem parte de um foguete lançado pela empresa Rocket Lab no último dia 8.

Sérgio explica que esses lixos espaciais são cada vez mais comuns e não oferecem risco significativo. "Ele queima quandro entra na atmosfera, quase evaporando ao atingirem o solo", afirmou.