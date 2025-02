BBB 25: Delma revela desejo de fazer tatuagem íntima: 'Aprontei muito'

Em uma conversa com outros participantes do BBB 25 (Globo), dona Delma revelou, na tarde de sexta-feira (21), que tem o desejo de fazer uma tatuagem íntima.

O que aconteceu

Camilla brincou com a sister sobre a juventude dela. "E a senhora dizendo que eu que aprontava, Dona Delma..."

Delma riu e reforçou. "Aprontei muito, hoje não apronto mais. Virei uma santa."

Genro de Delma, Guilherme confirmou. "Vou nem contar o que ela aprontou."

A sister, então, revelou o desejo de fazer uma tatuagem. "Minha filha tem uma tatuagem de escorpião, daqui [região da virilha] vem até aqui [em cima da virilha] Quero fazer igual."

Camilla retrucou. "Deve doer tanto."

Delma negou. "Dói não porque é carne. Dói é o osso."

