Diego Hypolito teme ser indicado ao próximo Paredão no BBB 25

Com a liderança de João Pedro, Diego Hypolito acredita que pode ser o alvo da indicação ao próximo Paredão. O ginasta expressou sua preocupação durante uma conversa com sua irmã, Daniele Hypolito, na madrugada desta sexta-feira (21).

O que houve

Após ficar sabendo da declaração de João Pedro, que afirmou não ter intenção de indicar Aline, Diego ficou tenso. "Acredito que dessa vez seja eu", comentou, demonstrando apreensão sobre o jogo. Durante a conversa, ele expressou o desejo de, caso fosse indicado, poder puxar alguém para o Paredão com ele. "Tomara que, se eu estiver no Paredão, eu possa puxar alguém", disse.

Daniele, no entanto, tentou acalmá-lo, afirmando que ele não estará no Paredão. "Você não vai estar no Paredão ainda, Di." Surpreso com a afirmação da irmã, Diego questionou. "Como não, Daniele?". A irmã respondeu, referindo-se à estratégia do grupo: "Eles já não iam te colocar mais." O ginasta devolveu. "Eles falaram 'naquela semana'".