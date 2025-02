Diego Alemão diz que fez pelo menos R$ 5 milhões em menos de 1 ano pós-BBB

Campeão do BBB 7, Diego Alemão admitiu que faturou milhões de reais, além do prêmio conquistado por sua vitória, graças a visibilidade conquistada pelo reality.

O que aconteceu

Alemão explicou que o prêmio concedido ao vencedor em sua edição foi de R$ 1 milhão em 2007, mas ele arrecadou pelo menos cinco vezes esse valor no pós-BBB. "Cheguei a fazer contratos muito bons, presença em festa, publicidade, eu trabalhei, bombei uns oito, nove meses pesado, daí saiu uns três, quatro, cinco [milhões]", declarou no podcast Papagaio Falante.

O ex-brother disse que, por um período, investiu na compra de imóveis. "Eu comprava, se eu achava que o valor do metro quadrado estava bom, e eu tinha possibilidade de ganho de capital, eu adquiria com capital próprio, reformava, depois revendia".

Hoje, o ex-BBB se arrepende da forma como gastou o patrimônio conquistado. "Não estourei [gastei] tudo, sobrou alguma coisinha, mas estourei bastante. Hoje me arrependo. Poderia ter uma condição muito melhor do que a que tenho hoje".

Diego Alemão foi o protagonista e campeão do BBB 7. Sua participação no reality ficou marcada pelo triângulo amoroso que formou com outras duas competidoras do programa: Íris e Fani.