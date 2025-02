Delma diz que Vitória está 'no meio de cobras do caralh*' e revela voto

Delma revelou em quem pretende votar no próximo Paredão na noite desta quinta-feira (20) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

No quarto do Líder, Renata disse ter ouvido Camilla dizendo que, se ganhasse o VIP, ele seria composto por ela, Gracyanne, Thamiris e Daniele.

Joselma então lamentou por Vitória Strada, ex-aliada de Camilla. "Tá no meio de cobras do caralh*, só não se tocou ainda", disse.

Na mesma conversa, Joselma declarou que Camilla seria seu voto nesta semana. "Eu vou votar lá embaixo, eu vou na Camilla. Eu vou nela sabe por quê? Pela segunda vez, ela mostrou que eu e Guilherme não estamos no... Elas se juntaram e disseram que vão votar em qualquer um pra defender o grupo delas sempre. Como ela é a cabeça do quarto, eu vou ter que votar nela".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas